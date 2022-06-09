中央流行疫情指揮中心昨表示，長新冠門診收案者大約只有逾百例，以上百萬的個案數來說，比例算低。北市聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今發文指，長新冠的比例沒有那麼低，以他自己的門診來說就已有幾十例。指揮中心今公布最新統計，目前長新冠整合醫療計畫共有41家醫院收治787個病人，健保署去年已經公布國際通用診斷碼UO9.9，供醫師統計使用。

如何判別出現長新冠？醫療應變組副組長羅一鈞表示，確診解隔的病人可能會出現呼吸道、皮膚症狀，例如掉髮、紅疹，或是憂鬱、焦慮、失眠、腦無、心悸等，都是在康復者門診的常見症狀。

圖為長新冠症狀。(指揮中心提供)

蘇一峰今發文指出，光他自己的門診就有幾十個長新冠個案，全國會只有破百例？他質疑，「長新冠全世界平均發生率是43％，結果台灣只有萬分之1？」。

指揮官陳時中今表示，衛福部有委託健保署開設長新冠的整合醫療計畫，以免復原者要跑多個門診，增加困難度，共105家承作，不是每家都有收到病人，目前共有41家醫院收治787個病人，其中北市420人、新北201人，其餘縣市較少。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，去年12月健保署已公布國際通用診斷碼UO9.9，不過不是法定傳染病，因此沒有通報義務，而是讓醫師進行統計使用。我們就一般的就醫過程來講，確診解隔的病人可能會出現呼吸道、皮膚症狀，例如掉髮、紅疹，或是憂鬱、焦慮、失眠、腦無、心悸等，都是在康復者門診的常見症狀，都會有胸腔科、復健科等醫師組成整合照護團隊，讓康復者掛門診後有一站式服務進行檢查和治療。