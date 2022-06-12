40歲韓國女星李珉廷是有名的無整形「天然美女」，她2013年與曾和宋慧喬拍拖的男神李炳憲結婚，婚後的神仙眷侶生活令人稱羨，並育有一個7歲的兒子。李珉廷婚後生活重心放在照顧家庭，幾乎隔年才有一部新作品推出，近日李珉廷PO出她20年前的自拍舊照後，無P圖嫩樣對比如今的「零走鐘」美貌，驚呆所有粉絲，紛紛讚嘆：「只有我變老嗎？」、「完全沒有走樣」。

李珉廷早在1996年14歲就曾在電影亮相，讀大學前曾被經紀公司相中，但父母希望她先完成學業，於是她選擇讀表演藝術學系；2009年李珉廷演出韓版《流星花園》打開名氣，2010年《意外的人生》知名度再創新高；感情方面，她與李炳憲曾因工作關係分手，但最終兩人仍結為連理。

日前李珉廷在IG上傳4張年輕時嫩照，畫面是她20年前的一系列自拍美照，她寫道：「挖掘得越多，回憶就越多」，只見她20歲的高挺鼻樑與一雙大眼，精緻顏值與現在的樣貌幾乎沒有分別，粉絲們紛紛留言讚嘆：「說是昨天拍的我也相信」、「只有我變老嗎？」、「這是吃了防腐劑了吧！」、「果然是童顏臉」、「說是現在拍的也相信」、「果然是女神本人」、「姐姐有不漂亮的時候嗎？」、「20年前跟現在根本沒差」。

李珉廷看了留言也親自回應網友：「最近正在看相簿回憶過去...呵呵」。事實上，李珉廷曾分享自創的「噴霧洗臉法」，將噴霧狀化妝水取代清水卸妝，減少卸妝時為皮膚所帶來的負擔，維持雞蛋般好膚質，怪不得是育有一子的人母，還是成為韓國最著名的「天然美女」之一。