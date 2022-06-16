入境3+4措施15日上路，民眾於完成3日居家檢疫後，4天的自主防疫期間若要外出，必須持有2日內的快篩陰性報告。中央流行疫情指揮中心今修正防疫旅館管理指引，新增檢疫、隔離者自主防疫期間，得依照業者揭示的方式，出示檢測陰性證明。用手機拍照或LINE都可以。若外出未歸，業者應通報地方政府查處。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據修訂後的指引，居家檢疫或隔離者在自主防疫期間，得依照防疫旅宿業者揭示之方式，向業者出示其2日内快篩檢測陰性及身分證明等文件後，於必要時出入防疫旅宿。不管是手機拍照或line都可以，依照業者約定好的方式進行，但是不用提供必要外出的佐證資料。工作人員得於以入住須知、廣播或房間內張貼文宣等方式，提醒受管制對象。

另考量自主防疫期間仍可能具傳染風險，當必要外出事由已完成後應速返回防疫旅宿。羅一鈞表示，沒有規定幾點幾分，但是不能整個晚上不回來。倘自主防疫者發生外出未歸之情事，防疫旅宿業者協助於其外出次日上午通報地方政府，俾利地方政府後續查處。

對於為何自主防疫4天期間不能入住一般旅館？羅一鈞表示，這已經列在Q&A第45題，一般的防疫旅館還會住其他民眾，沒有接觸到境外的檢疫個案，希望不要因為還在潛伏期導致群聚，因此還沒開放後4天住一般的旅館，會看民眾遵守防疫規定的情形決定是否調整。