前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

民進黨籍立委高嘉瑜遭恐怖前男友林秉樞施暴案，國民黨立委鄭麗文爆料，專案人員意外發現民進黨某新潮流大老，2年內利用第三方金流匯出2900萬。對此，前民進黨立委郭正亮在政論節目中爆料到底誰是這位新潮流大老，主持人緊張地說「哇塞～！」

民進黨籍立委高嘉瑜遭恐怖前男友林秉樞施暴案，17日開庭審理，國民黨立委鄭麗文爆料，檢方不起訴的洗錢罪部分，意外發現民進黨某新潮流大老，2年內利用第三方金流匯出2900萬，檢調卻認為未涉不法不再追查，她直言「好像哪裡怪怪的」，完美詮釋有關係就沒關係。新北地檢署回應表示，與本案無關部分，均未對外為任何發言或說明，亦不便評論。

鄭麗文在臉書指出，調查局在追查民進黨林秉樞網軍案的金流時，意外發現民進黨某新潮流大老，透過第三方金流在2年內匯款2900萬，檢調卻認為未涉不法不再追查，讓鄭麗文質疑又查無不法嗎？

前民進黨立委郭正亮17日在《新聞大白話》網路直播的休息時間，直接說出誰是這位當過立委的新系大老，還不忘補一句「這個全世界都知道！」 主持人緊張地說「哇塞～！」