今增56339例本土、65例境外移入個案，同時新增209例中重症，重症個案中115人死亡。指揮中心預估，本周本土個案有望降至5萬例之下，今日病例數較多，是反映週末未上傳的病例數。有專家認為，當全國染疫人口達17%，累積390萬人確診後，每天確診個案就會掉到萬人以下，指揮中心發言人羅一鈞表示，「兩周後就會增加60萬人，但可能沒那麼樂觀。」

有專家根據模型推估，當本土染疫人口達到17%，約390萬人時，接下來單日確診會掉到萬人以下？

羅一鈞說，本周個案數較穩定都是從周三開始，比較有機會每日都在五萬以下，後續演變，還需要觀察，目前來說是各區已經脫離高原期，或是正在脫離高原期，高原期沒有明確的切點或是定義，個縣市數字增加「很平」。

至於，390萬人染疫後就會到達每日確診數降到萬人以下，羅一鈞表示，目前已經累積330多萬人確診，若再增加60萬人，可能就是2週後，是否個案數就會掉到萬人以下，「我個人沒那麼樂觀」。

羅一鈞表示，若這幾個週末，人流還是有在增加的情況，且隨著天氣轉熱口罩帶好情況也會減退，要做好防疫措施，針對兒童幼兒接種疫苗還是要更加的提升，才能讓全體保護力更上一層樓，把病例數控制更好。