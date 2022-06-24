今年正式加入中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」樂天女孩的網紅張雅涵(Kimi)，曾在鄉土劇《戲說台灣》飾演蘭花精，因長相甜美而在ptt表特版掀起轟動，後來還推出寫真集及音樂作品，ig狂吸近63萬粉絲，人氣很旺。近日，張雅涵曝光一組比基尼辣照，前凸後翹的好身材以及隱密刺青，成為夏日美好的風景之一。

隨著夏季的來臨，越來越多女孩在社群平台分享自己的泳衣照，時常更新動態的張雅涵，當然也不例外，今（23日）在ig上傳4張比基尼照，開心地表示：「每到夏天我要去海邊」，畫面中，她頭戴大草帽，綁著兩條辮子，臉上搽著粉嫩妝容，身穿紅白格子的兩截式泳裝，不僅襯托雪白的肌膚，也展現s型的火辣曲線，再加上超甜美的露齒燦笑，讓一窩蜂網友看得心花怒放，紛紛留言：「是戀愛の感覺」、「女神雅涵」、「我以為夏天已經很美了，沒想到妳比夏天更美」、「臉紅心跳感覺好熱，太漂亮了」。

值得注意的是，外型甜美的張雅涵，擁有3個紋身，其中一個還刺在北半球，很有反差感。

張雅涵擁有姣好容貌和34C、21吋小蠻腰，除了進軍戲劇、音樂領域，今年還接受訓練2個月，正式成為Rakuten Girls的一員，她表示之前工作的性質都較為靜態，加上個性偏文靜，因此想要挑戰不同的領域，剛好看到樂天啦啦隊在徵選，決定踏出舒適圈。