台北市議會日前通過「重陽敬老禮金致送自治條例」，恢復普發重陽禮金，市政怒提覆議攻防遭否決，再向行政院聲請函告無效仍吞敗，藍綠更要求立即編進明年度預算，台北市長柯文哲今嘆「發不是問題、問題是錢從哪來」，但若有剩下的錢當然就花，反之若國家一直負債還要發這個，那就是債留子孫啊！

柯文哲上午出席台北市社福盃輪椅體育舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔賽活動，對於藍綠要求他編預算發敬老金，他感嘆表示，錢就這麼多，本來市府也沒有這個預算，還透露概算早在5月時就編好，現在問題是要去哪找錢，雖然舉債當然沒問題、也沒有困難，但問題是在概算編好的狀況下硬要擠這個，那就看怎麼處理，總之恢復發放沒問題，問題是錢從哪來。

2022台北市社福盃輪椅體育運動舞蹈全國公開賽即將登場，24日舉行的賽前記者會上，台北市長柯文哲出席與會，並表示輪椅舞蹈不但是項體育活動，同時也可讓身障朋友調適身心，感受舞蹈樂趣。（粘耿豪攝）

對於發放金額應落在500元、1000元還是1500元？柯則說，本來府內有個想法，每年決算的時候，看要剩下多少錢，「舉債發重陽敬老金也是很怪」，不過如果有剩下的錢當然就花，但若整個國家一直在負債還在發這個，那就是債留子孫，這也不對。