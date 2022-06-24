26歲香港女星黃紫恩曾是TVB節目《#後生仔傾吓偈》主持人，過去她是網紅，後來被電視台賞識簽約成旗下藝人，她外型甜美又敢穿敢秀，今年初還曾分享穿迷你裙露黑底褲的照片，近日曬出比基尼辣照，背後可見丁字褲卡住重要部位，露出圓翹美臀，讓粉絲暴動。

黃紫恩外型亮麗，和TVB的新波神「波波」黃婧靈因節目《冇人性教育》，一同被封為「TVB新一代性女」，但因身任電視台高層的曾志偉點名力捧黃婧靈，導致黃紫恩的人氣一直不如黃婧靈，但黃紫恩仍相當努力，不僅積極經營社群網站，也會放上性感跳舞的影片，引來不少粉絲支持。

黃紫恩先前受訪透露，收過男粉絲自拍下體照片給她，但她沒在怕，笑稱就打開看一下也不會少塊肉，今年初她曬出自己穿細肩帶藍白格短裙的美照，第一張她手遮重要部位看似正常，第二、三張手移開後就大洩黑底，引來網友狂問是否走光？還有人諷刺問：「又想被人檢舉？」，但也有人覺得應該只是安全褲罷了。

近日，黃紫恩曬出人穿三點式比基尼在海邊的照片，語重心長說：「以夢為馬，不負韶華」，照片中她大秀美背和前凸後翹的曲線，後方的丁字褲設計讓整個臀部幾乎都要露出見客，網友回應：「求正面照」、「要流鼻血了」、「要叫救護車我暈了」、「pretty and sexy」。