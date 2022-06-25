武俠巨星「獨臂刀王」王羽今年4月病逝，享壽80歲，53歲女兒王馨平第一時間在臉書悲痛證實此事，並立刻從香港回台辦理爸爸後事，一切圓滿完成後，王馨平返港時卻發現罹患新冠肺炎，幸好不久後便康復。近日，王馨平曬出一支影片替美容機做宣傳，影片中的她看似瞬間老了10歲，不僅眉毛、頭髮有些花白，皺紋變多，還出現老人斑，讓網友相當詫異。

王馨平2019年曾回到台灣跟妹妹一起代領父親王羽所獲得的金馬獎終身成就獎，私下她對王羽也相當孝順，過去王馨平以一曲〈別問我是誰〉走紅，後來與當年還沒什麼名氣的鄭嘉穎交往，引來王羽強烈反對，兩人之後分手不了了之，多年後王馨平替父親澄清：「講真，不是因為爸爸（分手），我有自己主見，如果要是為了愛情，我是願意不顧一切也要在一起，但事實上我們走不下去」。

王馨平曾陪王羽一同參加金馬獎。（圖／中時資料照片）

今年4月王馨平為了父親的後事回台，停留了半個月左右回到香港，未料剛到香港機場就傳出PCR確診，隨即被安排進飯店隔離養病，她當時報平安表示只有喉嚨不適，應該算是輕症狀，本月9日她才宣告完全復原，重回到瑜珈班教學，淡出螢光幕的她已經是位有5年教學經驗的瑜珈老師。

最近一支王馨平代言影片流出，素顏的她看似老了10歲。（圖／翻攝自 Youtube）

據《香港01》報導，最近網上傳出一支王馨平為美容機器代言的廣告，可見她把頭髮全往後扎起，露出整張素顏，不知是否為光線或濾鏡問題，影片中的她頓時看起來老了10歲，皺紋變多還有老人斑，和過去印象大不同，有網友直言被震撼嚇到，但也有人說53歲這樣已經很厲害，畢竟誰不會老。