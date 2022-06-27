好萊塢知名女星安柏赫德（Amber Heard）日前輸掉與前夫強尼戴普（Johnny Depp）互控誹謗的離婚官司後，曾上節目透露自己還愛著強尼，但對於輿論造成的判決結果並不滿意，與強尼戴普私下的談判也宣告破裂，因此近日安柏赫德也正式宣布自己將「上訴到底」，而法院隨後也強硬出手，要她先支付鉅額的賠償金再說。

安柏赫德與強尼戴普的離婚官司在終局之戰時，安柏赫德被判處賠償強尼戴普1035萬美元（約新台幣3億元）與利息，而強尼戴普也需支付安柏赫德補償性賠償200萬美元（約新台幣5900萬元），但沒有其他懲罰賠償。不過，安柏赫德知道自己輸掉官司後並不滿意判決結果，根據《洛杉磯時報》的報導，兩人原本最遲應在本月24日達成談判協議，但雙方態度仍十分強硬，因此宣布談判破局。

隨後，女法官潘妮（Penney Azcarate）也將陪審團的判決結果正式寫入在開庭紀錄內，下令兩人必須支付對方賠償金，以及1年6％的利息，接著將此案於21天內送到維吉尼亞上訴法院（Court of Appeals of Virginia）中，兩人在30天內還能提出上訴。而安柏赫德團隊在判決結果出爐的當日也對外發表聲明，強調她將「上訴到底」，並表示「不能要求沒有做錯事的人認罪，只要沒有錯，就該繼續上訴」。

但法院也強調，若安柏赫德堅持上訴，那就必須先把1035萬美元的賠償金及48萬美元的利息全部付清，但安柏赫德的律師日前也曾對外表示，她已沒有能力支付這筆鉅額賠償金，不過她私底下仍被媒體拍到搭乘私人飛機跑行程、購物等行為，因此是否真的會與強尼戴普展開第2季大戰，全世界都等著看。