朱俐靜癌逝，昔思母獻聲旺旺孝親獎，自揭「每唱必哭」深刻體驗。（時報周刊）

從《超級偶像》出道的朱俐靜（Miu），在2018年為響應「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」，獻聲演繹第一屆詞曲類得獎作品〈媽媽和我的相片〉。當時她母親已病逝，朱俐靜踏進錄音室前仍會害怕擔心勾起思母情懷，「有情緒會錄比較久。」而談起高齡的父親，她一臉心疼說：「他很調皮不聽勸，有時候會坐公車晃到我的活動現場，也不事先跟我講，好幾次我在後台時，有工作人員跑來告訴我爸爸在現場，他來我當然開心，但更多是擔心，畢竟老人家一個人在外面還是讓我很不放心。」

「旺旺孝親獎」過去曾邀約朱俐靜錄製思母歌曲〈反對眼淚〉時，每唱必哭，「是淚流不止那種」。2018年獻聲〈媽媽和我的相片〉，她說像是唱給天上的媽媽聽，「這首歌直接點出母親與孩子間的感情，如此深刻的詞句，一定會想起媽媽，和母親間的情感一直在我心中，不可能淡掉。」

喪母後，朱俐靜將全部的愛給了爸爸，她依照母親生前習慣，為父親準備營養品、天然食物及日常用品，一肩扛起照顧爸爸的責任，「但自己總是沒媽媽那麼聰明，這些事做起來需要時間及精神，但做得很開心！」

朱俐靜當時哽咽地說，父親已經80歲，卻學會上網，常常網搜她的活動及新聞，有時還會「不請自來」，讓人非常心疼，「他很調皮不聽勸，有時候會坐公車晃到我的活動現場，也不事先跟我講，好幾次我在後台時，有工作人員跑來告訴我爸爸在現場，他來我當然開心，但更多的是擔心，畢竟老人家一個人在外面還是讓我很不放心。」因此她不時提醒爸爸要告知外出行程，盡可能安排司機接送爸爸。