民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文涉嫌抄襲，與踢爆此事的國民黨台北市議員王鴻薇隔空交火，更扯出國安局長陳明通宣稱，是他在台大國發所的另名學生余正煌抄襲林的論文。對此，國民黨台北市議員徐巧芯突破盲點，直指余的論文發表早於林，晚1年畢業的林智堅不可能是「被抄襲者」。

徐巧芯今(5日)上中天新聞《大新聞大爆卦》節目，主持人馬千惠問：「他（余正煌）這個鍋揹定了是不是？」徐巧芯表示，如果林智堅涉及抄襲，那陳明通就是共犯，陳不是在幫林護航而已，而是兩個人在「串供」，當層級往上燒到國安系統，「國安局長竟然濫發學位耶，這變成是台灣的醜聞。」

（影片來源取自《大新聞大爆卦》若有移除請見諒）

徐巧芯表示，陳明通解釋是他去協調，把林智堅的民調資料提供給余正煌參考研究，但她反問：「如果今天做了一份台北市長選舉的民調，在座4位來賓都分別針對民調寫一份分析，然後50分鐘交卷，請問有兩個人寫的字句一模一樣的機率有多高？除非林智堅跟余正煌兩個人有心電感應，不然就一定是有人抄別人嘛。」

徐巧芯指出，現在看起來陳明通想要把鍋丟到余正煌身上，可是再怎麼說，余的論文發表時間就是早於林智堅，而過程當中，陳明通應該是瞭若指掌的，因為陳明通是余的口試委員，又是林的指導教授，所以陳明通口試委員做完就知道余的論文內容，當他回去看林智堅提報的論文內容一模一樣時，不就應該請林修改嗎？就算用的是同個資料，也要修正語句，不要被別人說有抄襲問題，但陳明通完全沒做。

徐巧芯也指出，林智堅在論文裡已露了餡，如果陳明通說的是對的，余正煌是那個抄襲的人，那林智堅應該要對余很不滿，為什麼林在論文參考資料裡面，還提到了參考余正煌的論文呢？好比科幻電影裡的「梅比烏斯」閉鎖循環，好像穿越時空永遠走不出來了。

馬千惠反諷提問：「所以在2015年，也就是畢業前一年，（林智堅）就已經把論文寫好了？」徐巧芯：「是！所以變成說一個謊，就要再說下一個謊、下一個謊。這件事已經超越單純的選舉，你不要講說是在『毀林』，那是你以國安局長的身份想要切割，想要推給是選舉、是國民黨，因為你不想要動搖到變成是你國安局長的醜聞。」

此外，徐巧芯指出，王鴻薇踢爆林智堅的中華大學碩士論文涉嫌抄襲，林宣稱要提告，但媒體人黃揚明隨後指出林的台大國發所碩士論文也涉嫌抄襲，林為什麼不告黃揚明？因為告了會坐實國安局長陳明通的醜聞，如果總統的左右手國安局長涉及護航學生，搞論文濫發，傳到國際去，蔡總統的臉往哪裡擺？中華民國的臉往哪裡擺？這就是為什麼林智堅根本不敢告黃揚明的原因。