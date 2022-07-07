前新竹市長林智堅深陷論文抄襲風暴，民進黨也動員全黨護航，未料今天(7日)下午，國科會學術倫理規範網頁無預警下架，雖然於稍早恢復瀏覽，仍引發軒然大波，有眼尖網友發現，不只學術規範網頁，就連學術倫理資源中心客服也突然宣布暫停一天。

國科會學術倫理規範網頁今天下午無預警關閉，當時科技部說明「國科會公布學術倫理規範」已於111年7月7日下架，不再提供對外瀏覽，引發網友熱議。歷經1個多小時後，網頁終於恢復瀏覽。

但有眼尖網友抓包，除了國科會學術倫理規範網頁關閉又打開外，學術倫理教育資源中心卻也在同一時間，宣布明天(8日)中心客服暫停服務，學術倫理中心表示「若有系統操作或成績問題，可寄信至客服信箱或加入LINE官方帳號查詢常見問題」。

消息曝光鄉民也笑翻：「真的全黨救一人耶」、「是怕電話被打爆嗎」、「公園堅到底有什麼魅力，值得全黨這麼做」、「看來EE對智堅疼愛有加啊」、「國家機器真的動起來啦」、「一個論文抄襲直接把中央內閣搞得人仰馬翻」、「就為了一個洗學歷的學店仔 笑死」。