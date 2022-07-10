南韓36歲男演員金宣虎去年10月在韓劇《海岸村恰恰恰》播畢後，遭到前女友以「毀滅式爆料文」指控遭他始亂終棄，甚至要求女方墮胎、打砲不戴套等醜聞後，他的演藝事業幾乎全毀，即使女方隨後遭到八卦媒體D社公開私下誇張行徑，替金宣虎平反，他仍選擇暫時淡出演藝圈。如今事情已經過9個月，近日金宣虎也終於復出演出舞台劇，但卻因一度壓力過大身體亮紅燈，令粉絲們相當擔心。

金宣虎自從爆出私生活爭議後，他的形象一度跌入谷底，甚至遭到綜藝節目《兩天一夜4》切割下車，因此他連自己所主演的韓劇《海岸村恰恰恰》後續宣傳都沒有跑完就消失在螢光幕前將近9個月，直到近日才宣布復出，登台演出舞台劇《Touching the Void》，而此劇改編自真實登山故事《冰峰168小時》，演技備受考驗，讓眾人相當期待。

南韓記者李鎮浩昨（9）日在個人YouTube頻道上，也更新了金宣虎的近況，透露先前曾在網路上傳出「金宣虎掛急診」的消息，但經過他查證後發現是假消息，不過金宣虎近期確實因壓力過大，導致他免疫系統失調而前往醫院，目前仍須定期回診治療，而在先前所公開的舞台劇花絮問候影片中，曾被網友發現他的外貌對比以前消瘦許多便是這原因。

李鎮浩接著透露，金宣虎過去就是舞台劇演員出身，在爆出私生活爭議後，生活變得相當辛苦、備感壓力，但人緣不差的他也紛紛收到舞台劇的前後輩的主動關心，甚至幫他牽線介紹工作，另外在綜藝節目《兩天一夜4》與他建立革命情感的固定班底們也不斷給他鼓勵，才讓他度過低潮接下舞台劇的演出，希望透過最熟悉的舞台找回對演戲的熱情。而據了解，由金宣虎參與的17場演出門票都已秒殺賣光，是3名主演中唯一售罄的演員，可見他人氣依然不減。