香港女星白雲是著名的性感女神，她以傲人E級上圍、甜美臉蛋，而擁有「波神」、「咪神」的美名，近期忙著宣傳寫真書的白雲，開心宣布：「淘寶的寫真一日已賣完」，寵粉的她還不忘放送福利，豪曬拍寫真時，穿著白色比基尼沖澡花絮，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

白雲在日前宣布推出人生第一本寫真集，她直呼是：「完成自己多年的夢想之一」，還不忘向粉絲喊話要多多捧場，而女神一推出處女寫真就賣出好成績，白雲在IG開心發文：「淘寶的寫真一日已賣完，謝謝所有粉絲，太愛你們！」

寵粉的白雲還甜蜜向粉絲說：「哄哄你們，這個小花絮送給大家」，她大方曬出拍寫真時，穿著白色比基尼沖澡花絮，頂著濕髮的白雲，解放E級東西半球、蠻腰和一雙美腿，畫面性感爆表，而她選的白色比基尼更讓視覺效果充滿亮點，吸引網友狂讚：「太美了！」、「豪乳成災」、「真的是一個性感尤物」。

白雲雖然對身材相當有自信，不過白雲過去曾透露，她曾經歷一段自我懷疑，小時候很在意別人用異樣眼光看她的胸，她會自卑、掩飾自己的身材，還會改變穿搭，直到白雲意識到「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西」，也讓她決定正視自己內心的聲音，不願拋棄自己，白雲霸氣說：「姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感」，而她也強調：「作自己是這個世界上最不丟人的」。