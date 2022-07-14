每當有充滿汗水的球賽開打時，場邊賣力加油的啦啦隊女孩，便是球場好風景，身為職棒富邦悍將和職籃富邦勇士啦啦隊Fubon Angels成員之一的游游(游涵君)，擁有青春亮麗外表和逆天身材，讀逢甲大學時多次攻佔PTT表特版，被鄉民封為「逢甲林志玲」，近日她在IG貼出泳裝照超辣，勾起網友內心慾望。

游游日前罕見將外衣全部脫掉，在IG解放泳衣下的白皙好身材，只見她自然放下及腰長髮，穿著一體式連身泳衣，胸前布料交叉成「X」型，只有兩條細繩支撐住她的傲人上圍，深邃事業線跟著見客，她也一手撫頭、一手插腰，擺出S曲線映入觀眾眼簾，胸前必須超有料才有辦法駕馭，觀眾無不為其傾心。

游游湖畔拍照擺出S曲線好身材。(圖/游游 IG)

她在IG透露天氣好熱，自己很想去玩水，「去年工作太忙只去一次活水湖，今年一定要好好迎接夏天！！！穿爆比基尼！不是太胖的穿爆ㄨㄟ」，語畢，她的隊友兼閨蜜吳丹丹、紅髮安娜大讚她「大辣」、「我要愛上妳了」，另一新進隊友Kesha則對她狂喊：「血流成河」，引來她親邀「我們的比基尼派對快來吧～～」。

另一方面，網友們看見她比基尼下的白嫩身材，同樣忍不住對她一頓猛誇，「欸太辣了吧噴鼻血哦」、「超級大辣耶太有料啦」、「身材太好了深藏不露」、「我有關於口水的問題」、「妳穿太少我們衛生紙不夠擦」、「海水都沸騰了」、「比基尼穿起來真是熱爆」、「太辣太犯規」、「迷人性感」，湧入4.1萬人點讚朝聖。