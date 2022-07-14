台灣高人氣鋼琴YouTuber「Pan Piano」琴藝高超而受到矚目，身材姣好的她，在彈琴影片當中，總是會扮演成諸多動漫角色，不但獲得廣大迴響，頻道更是突破300萬訂閱數。近期一名網友在PTT版上詢問這次Pan的角色扮演鋼琴演奏影片，大家給幾分，引發眾網友不少討論。

貼文問到：「是這樣的啦！今天鄉民心中的諾貝爾和平獎得主Pan Piano又有新造型了，這次是英雄聯盟的知名瘋女人『Jinx吉茵珂絲』，並且彈奏的是LOL奧術的歌曲，雖然吉茵珂絲設定上是個病嬌扁奶，但Pan這個造型還是蠻好看的，我給80分大家呢？」

「JINX」角色原貌，造型清涼但眼神以及臉部表情透露一股邪氣。（圖/英雄聯盟官網）

網友紛紛表示「為啥影片開頭是pronhub」、「這次太大，不行」、「沒露臉沒那個狂氣是在cos什麼」、「吉茵珂絲有一個邪氣，沒露臉根本不像啊，而且胸部挺尷尬的....」、「不行，Jinx明明是貧乳」；不過仍有人買單「造型0分，但整體我還是給100分」、「還是很香啊！支持女神」。

網友討論Pan Piano的新角色「吉茵珂絲」裝扮。（圖/Pan Piano頻道）

整體而言，網友們認為，雖然Pan依舊保持「清涼的風格」，但原有角色「吉茵珂絲」的胸部並無這麼大；角色得臉部表情也因為Pan不露臉的緣故，只有看到比基尼在身上，讓不少英雄聯盟的粉絲給出0分的選項，認為角色氛圍不到位，也有眼尖的網友注意到，Pan好像有點胖了，溫馨提醒要注意飲食。