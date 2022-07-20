香港女星林芊妤（Coffee）因擁有34D上圍，被封為港版瑤瑤，2014年她和富少男友被拍到進殘障廁所半小時，令林芊妤事業一度跌到谷底，近年她不僅結婚還轉行當健身型Youtuber翻身成功，昨(19日)晚間她曬出自己帶兒子到飯店度假的美照，可見穿著三點式比基尼的她露出結實明顯腹肌，被稱做健身女神當之無愧。

林芊妤早年因公廁門風波陷入低潮，多年後她上節目坦言當時連父親都不諒解，直言收到朋友關心簡訊覺得丟臉，4年前她閃嫁給銀行業男友翟志榮並生下兒子，近年更發揮長才在Youtube頻道分享健身影片，引來百萬粉絲追蹤，更連續四年奪得YouTube十大熱門影片獎。

林芊妤大秀絕佳腹肌。（圖／翻攝自coffee89921 IG）

今年初林芊妤受訪，坦言從小被灌輸「男主外、女主內」的觀念，導致在過往感情中對男友過度依賴，其中提到曾和同行的演員男友交往，被要求不得拍親密戲碼，更希望她離開TVB，兩人因此鬧分手，最後林芊妤選擇遷就男友，陪對方到大陸拍戲，沒想到還是因為被男方背叛而分手。

林芊妤坦言談過多次不適合的戀愛，加上歷經低潮後，讓她深刻體會到「男人靠不住」，直到遇到現在老公才發現遇對人，兩人說好財務各自獨立，又鼓勵她追求自己的夢想，分享健身撇步。近日她趁老公不在香港帶兒子去飯店度假，秀出多張比基尼辣照，倒三角形的曲線和精品腹肌線條超明顯，引來粉絲狂誇：「最美風景就是妳」、「這身材也太正」、「我眼中只看的到妳的腹肌」、「美人配美景，美不勝收」。