日本26歲寫真偶像天木純(天木じゅん)，擁有甜美臉蛋及I罩杯豐滿上圍，一出道就成為鎂光燈焦點，人氣一直居高不下的她，是不少男性心目中的性感女神，更被封為「東洋乳神」，光instagram有百萬粉絲追蹤，她昨（19）PO出穿上黑色比基尼向所有人道早安的照片，讓所有人一早眼睛就大吃冰淇淋。

天木純在instagram曬出身穿黑色比基尼的照片，只見她對著鏡頭擺出撫媚眼神，還不忘伸出舌頭做出挑逗表情，一對傲人I級車頭燈，幾乎要從比基尼直接彈出，讓人看得血脈賁張，下半身三角褲僅用細繩繫綁住，不僅大方露出蜜桃臀，神秘三角洲地帶更是稍有不慎就會走光，逼近18禁的畫面引起網友熱議。

天木純曬出身穿黑色比基尼的照片，一對傲人I級車頭燈幾乎要從比基尼彈出。(jun.amaki IG)

天木純胸前只用兩塊布遮住重點部位，讓人充滿無限遐想。( 天木じゅん推特)

天木純為了替第4本寫真集與第10張寫真DVD做宣傳，在IG上PO文並附上辣照，只見她披著一件米白色外套坐在窗邊，仔細一看裡面竟是全裸，只見豐滿北半球露出大半截見客，吹彈可破的雪白肌膚一覽無遺，此外，還在推特上加碼公開辣照，只見她全身赤裸用單手捧住豐滿上圍，胸前只用兩塊布遮住重點部位，火辣尺度讓人充滿無限遐想。