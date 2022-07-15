苗栗大千醫院提醒，確診者康復後如出現長新冠症狀，可至染疫康復者整合門診接受治療。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

新冠疫情肆虐國內，許多染疫民眾出現長新冠現象，解隔離後仍出現嗅覺喪失、頭痛、全身無力、焦慮、認知功能下降、睡眠障礙等問題，部份染疫民眾前往苗栗市大千醫院染疫康復者整合門診就醫，由醫師評估後，協助安排精神科及神經內科醫師診治，借由跨專科的醫療照顧，逐步改善身體狀況。

大千醫院醫療副院長暨胸腔內科醫師謝為忠表示，由於部分確診者康復後仍出現所謂「長新冠」的症狀，包含疲倦、呼吸喘、咳嗽、嗅味覺異常等，因此衛福部推動「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」。為配合此項計畫，大千醫院特成立「染疫康復者整合門診」，幫助確診解除隔離後6個月內的康復者，治療新冠肺炎衍生的不適症狀。

由於染疫康復者可能出現身體與心理等各項不同症狀，有跨科就醫的需求，「染疫康復者整合門診」可提供不同科別之專科醫療，讓病人不需往返不同診間，直接獲得一站式醫療服務。

除了專業醫療之外，「染疫康復者整合門診」也可提供藥物及營養諮詢，並由社工依個案需求，協助連結社會資源、銜接長照服務等，幫助染疫康復者能盡早回歸正常生活。