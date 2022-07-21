《大新聞大爆卦》

根據《中國時報》最新台北市長選戰民調，民進黨提名的陳時中支持度為24.2%，國民黨提名的蔣萬安23.9%，民眾黨支持的黃珊珊22.2%，3人的差距都在民調誤差範圍內。民進黨前立委郭正亮表示，3個人都不是很強，因為民調一出來，沒有人能穩住30％以上，就要看誰能先到達35％，35％是衝刺線，35％再往上衝一點，就當選了。

郭正亮20日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，若有人攻擊陳時中防疫，陳可能會說「別假了，在選舉，你跟我說這些」，陳時中不會跟人辯論中央跟地方防疫誰對誰錯，因為這個戰場對他不利；陳已經準備好了，會用EQ來面對，或是用「別假了、不要矯情」來面對對他不利的議題，他不會糾纏，而是可能用這兩方式回應。

郭正亮接著指出，蔣萬安和黃珊珊除非能像當年陳水扁渾身充滿攻擊細胞，一天到晚可以從別人的語病抓出議題，不然就是用「不動如山」的方式，讓別人打不到。

郭正亮認為，這次選戰3個人都不是很強，因為民調一出來，沒有人能穩住30％以上，接下來就要看誰能先到達35％，35％是衝刺線，35％再往上衝一點，就當選了。陳時中好歹還是中央執政，黃珊珊是台北市長柯文哲執政，蔣萬安則是兩邊都在野，因此，蔣萬安沒有攻勢，讓人無法理解，因為若沒有很強的攻勢，絕對衝不到35％。