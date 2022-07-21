《我願意》高慧君（右起）、柯淑勤和吳奕蓉暢聊拍戲過程。（絡思本娛樂製作提供）

柯淑勤在《我願意》演出床戲超大尺度。（（絡思本娛樂製作提供）

《我願意》高慧君相信宗教的力量但自認不迷信。（絡思本娛樂製作提供）

金鐘視后柯淑勤為邪教影集《我願意》獻出從影以來尺度最大的一次！與陳家逵有激烈床戲、全裸入鏡且露出側乳的她，21日受訪表示拍攝當下是真的全裸上陣，「什麼保護措施都沒有！」她強調：「『我願意』全裸，全部都沒有（保護措施）！」認為東遮西掩反而會讓對戲演員陳家逵無法發揮，工作人員也不自在，唯一擔心的是萬一露太多不能播。

她笑言整場床戲「摸了一下午」，但她認為這段不倫戀的每場激情戲就像「一幅畫」，徹底表達出女人的情慾和男人的渴望。她拍攝過程一度感受到陳家逵在撫摸時突然收手因此NG，她還把對方拉到旁邊說：「我都脫了，就是要讓你碰！沒有關係，做你覺得舒服的動作。」後來陳家逵也打趣說：「如果早一點認識，我相信我的床戲會更厲害！」

她表示很信任攝影師和所有技術人員，「從我的屁股攀上背，再仰頭拍到我的身體。」可以做和以往不一樣的事情，電視劇可以用電影規模和尺度拍攝，對演員很尊重。」

難道不怕女兒看到自己裸戲？她大方表示：「我的孩子都大了，他們已經大到都過自己想要的日子，我這個母親也做完我的責任，任何人都管不住我。」她說很多男人不可能讓自己的老婆跟別的男人在床上蹭，她因為沒有這壓力，才能這麼舒服地面對這個角色。柯淑勤表示自己在孩子眼裡就是個平凡的媽媽，反而日前看到炎亞綸送的餅乾還驚呼問：「妳怎麼認識炎亞綸？」

影集《我願意》以獨特美學風格和原創故事，吸引中華電信投資，助攻原創台劇躍上國際，3位金鐘視后柯淑勤、高慧君、吳奕蓉21日合體替新戲造勢，3人分別飾演追查邪教案件的檢察官與教主姚淳耀的信徒，恰巧3人都在戲中飾演母親，各自有不同教育子女的風格與愛，柯淑勤是放牛吃草型、高慧君是渴望索取愛、吳奕蓉則是疲於奔命型，其中一位母親還引親生兒子入邪教，進而發生慘劇。

高慧君表示這次飾演的母親愛對孩子情緒勒索，是自己比較不欣賞的類型，「我媽媽在我的成長過程中都是讓我自己摸索，戲裡這個媽媽對孩子有控制欲，以人性性格來說是自己內心的空洞，用控制欲來滿足。」她對角色的情緒勒索感到遺憾，「滿心疼又氣。」但她強調這個角色後半段會有激烈崩潰戲，演起來格外過癮，兩天在廢棄工廠中的戲份崩潰大哭，開玩笑說：「在充滿灰塵細菌的空間裡，一進去就很想哭！」自嘲吸收塵蟎成為養份。高慧君把柯淑勤視為偶像，透露曾經在金鐘獎典禮當跟蹤狂，還被柯淑勤問：「高慧君，你幹嘛一直跟著我？」高慧君像小粉絲一樣說：「被記得名字就好開心！」

高慧君近日都以「強尼戴普的造型」遮住左眼露面，她表示因為左右眼斜視嚴重，「不想讓大家看到。」預計9月開刀，她表示已經等了一年時間沒有正式工作，原本心情不太穩定，「但我看到有帕金森氏症的媽媽的堅強，我覺得問題可以被解決，所以沒有低潮。既然沒辦法賺到錢，就省錢減少不必要的開支，從媽媽身上學到很多生活智慧。」但她強調還是希望能趕快恢復眼睛健康，「喜歡拍戲，喜歡跟角色認識，經歷他們的人生。」

吳奕蓉在片中要帶三個孩子，還有一個因車禍肇事失語的老公，必須靠打清潔工支撐家計，她感嘆最近找上門的角色都過得辛苦，這次在《我願意》飾演的母親更是悲情，所以才會進入邪教尋求慰藉，「她被生活困住，處境太苦，被擠壓想找到出口，才會想要相信什麼。」現實中沒有小孩的她，此次也有演技上的挑戰，她表示：「一場戲中載著三個小孩擠在一台機車，被導演要求一路上唸小孩。」只能努力發揮擠出台詞。

劇中兩位男主角日前曾分享自己對宗教的看法，都曾花大錢投入宗教，三女主角自認屬於「自然派」，高慧君忍不住笑說：「誰說女人的錢比較好騙？」她表示因為台灣原住民對天地萬物都有靈性這件事深信不疑，「我對所有宗教都可以接納，希望讓精神程度進化。」柯淑勤則對哲學深感興趣：「我相信萬教合一，要先照顧自己的靈魂，再照顧旁邊的靈魂。各個宗教的書我都有看，因為沒人會教你這些。」吳奕蓉則是一直和宗教緣分不深，「可能是我生活很幸運順遂，不太需要特別去找一個出口，甚至走歪了都沒有發現」。