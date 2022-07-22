郭碧婷2019年嫁給向華強長子向佐，躍升為豪門媳婦，兩人生下一女後，上月迎來一子，集滿「好」字。沒想到昨(21日)大陸八卦媒體爆料，拍到向佐帶一名辣妹回到跟郭碧婷的新婚房，狀似親暱，但已經被「向太」陳嵐火速否認，而網友今起底過去向佐和郭碧婷在實境節目中就有過爭執，向佐開車差點撞上樹，讓一旁的郭碧婷嚇到哭。

郭碧婷和向佐3年前因拍攝節目傳出火花，之後兩人假戲真做並到義大利舉行浪漫婚禮，2020年10月郭碧婷在台北生下一女「小奶皇」，向佐和向華強、向太（陳嵐）都親自來台北迎接新成員的誕生，之後向太為了寵兒子、媳婦，砸下6億在台北和北京各買入一間豪宅送小倆口，引來眾人稱羨。

向佐和郭碧婷在節目中起爭執片段被瘋傳。（圖／翻攝自新浪綜藝微博）

昨「推理君江小宴」報導，郭碧婷生了二胎後，目前在台灣坐月子，狗仔則直擊向佐跟另一名男子、一名女子從飯店回到北京的新婚房，過程中向佐替女方披上外套，之後不見女方離開，但對此，向太表示該名女子只是向佐的大姐姐，平時兩人會談商務合作，被拍到的那天正在談新電影計畫，而向佐、郭碧婷兩人則是整晚未對此親自回應。

見此，網友挖出郭碧婷和向佐結婚後曾上節目《女兒們的戀愛》片段，因對路線不熟，夫妻倆起了爭執，郭碧婷不斷提醒向佐別開太快，但向佐表情有些不耐煩，接著差點近距離撞上樹，讓郭碧婷滿臉驚恐，之後皺眉落淚，向佐見老婆哭了則伸手安撫，直說：「對不起，我沒有要特意...」，郭碧婷則掩面說：「開過去一點，拜託你」，片段引來網友瘋傳，也讓外界好奇兩人對男方的緋聞是否會有正式回應。