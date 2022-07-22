新竹市補教、幼教業者22日開記者會，控訴校園疫情紓困與防疫標準和指揮中心大方向矛盾，今年以來完全沒有補助，僅給予少量快篩試劑，疫情下已有1成補教業者不堪虧損倒閉，呼籲正視業者困境。市府教育處表示，會彙整在地團體的聲音提供中央爭取經費補助。

民眾黨新竹市議員李國璋等人與補教、幼教業者22日開記者會，立委高虹安則因確診視訊參與。高虹安說，疫情導致補教業者反覆停課，業者需自行承擔家長退費、員工薪資、房屋租金等成本，這些成本都由業者自行承擔，對業者而言不僅不公平，也是很大風險。

李國璋也批評，執政黨一方面喊著與病毒共存，另一方面卻遲遲未針對確診停課部分研討出合適的政策，最後犧牲的都是這些幼教及補教業者的權益。

新竹市補教協會常務理事蔡宏隆則指出，疫情造成補教業很大困境，今年唯一得到的只有中央的數量稀少的快篩試劑，其他沒有任何補助，電費也未列入凍漲，也無紓困貸款等。

蔡宏隆指出，若遇停課家長也要求退費，竹市許多補教業者只能苦撐，自疫情爆發以來，約有1成左右業者撐不下去倒閉，補教業身負輔助學校功能，卻完全沒被照顧，對業者和家長來說是雙重打擊，盼主管機關重視問題，檢討是否還需要如此嚴格防疫標準。

新竹市補教協會常務監事陳堃瑋也提到，今年5月中因疫情停課3周，然而停課辦法新竹縣市卻不同調，新竹縣統一停課，但新竹市讓業者自己決定，讓業者很為難，也面對家長責難，學費也會產生誤區，盼市府教育處能檢討做法。

新竹市兒童教保聯合協會理事長吳貞儀說，幼兒確診雖有快篩補助，但電費部分卻沒有凍漲，另外，近日反覆停課家長無所適從，既然政策鬆綁與病毒共存，建議調整停課標準改為1人確診，其他學生篩陰仍可上課，讓孩子學習不中斷。

有關幼教、補教業者紓困補助計畫，教育處表示，會彙整在地團體的聲音提供中央爭取經費補助，至於本市幼兒園及補習班補習班學生或從業人員確診，均依教育部所訂「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』（COVID-19）疫情調整授課方式實施標準」及指揮中心的規定辦理。

教育處強調，師生停課期間，教育處積極進行疫情追蹤，要求園方啟動健康關懷，在保護師生個資安全下，園方與竹市Line即時回報，隨時關心竹市幼兒園停課數，提醒竹市幼兒園疫情走勢。

市府表示，持續關心業者需求，今年度已提供全市164所公私幼兒園隔板1萬7440片，共補助87萬2000元、鼻腔快篩約1萬5000劑等相關補助，維護1萬5000名孩童健康，待中央紓困措施確定後，會積極配合辦理。