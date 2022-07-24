「不老男神」林志穎前天自駕發生自撞意外，當時他開著特斯拉要載兒子去賽車場途中，行經桃園市蘆竹區中正橋自撞中央分隔島，意外發生後5分鐘車子就燒起來，所幸他跟兒子被熱心民眾即時搬出車外，緊急送往林口長庚醫院救治，而林志穎被拉出車外時，滿臉鮮血，傳出他不只身上多數受傷，臉部也都處骨折，外界憂心他術後是否能恢復顏值？網友們則很快舉出2個相關案例，一面倒認為不用太過擔心。

林志穎發生自撞車禍，被救出車外時滿頭鮮血，臉部也因腫脹而讓人一時認不出來，全身都有骨折的情況，外界因此擔心並發問「通常顏面骨折開刀後，還有辦法能整回原來的模樣嗎？」，對此，眾人的看法相當一致，就是不需要太擔心，表示林志穎沒有燒燙傷是不幸中的大幸，至於顏值修復的部分「有錢就可以」。

網友舉謝金燕與胡歌為例，兩人皆因重大車禍嚴重傷及臉部，但術後修復良好，至今仍活躍於演藝圈。(中時資料照片)

關於林志穎臉部受傷的狀況，網友們一面倒認為不用太擔心，一來是因為他目前就醫的林口長庚「現任院長就是顏面骨折專家」，再者圈內也曾有因車禍造成顏面嚴重受傷的案例「可以啊你看胡歌」、「謝金燕都沒問題」，「姐姐」謝金燕於1991年底發生嚴重車禍，年僅17歲的她傷勢嚴重，除脊椎位移、骨盆碎裂、多處骨頭斷裂、內出血、肺積水、大腿灼傷、腦震盪外，右臉還割傷且鼻樑撞傷，主治醫師一度診斷她即使救回一命，也很可能得一生坐輪椅，而她不但奇蹟生還，且靠著努力復健，在2年後復出，如今47歲的謝金燕經常曬美照，被讚是凍齡女神。

大陸一線紅星胡歌，則是在2006年與林依晨拍攝《射鵰英雄傳》時發生了重大車禍，當時車上一行人重傷，他的助理兼好友甚至搶救不治，胡歌傷勢嚴重，右臉及右眼嚴重受傷、右側頸部遭玻璃割傷、右側頸動、靜脈暴露在外等，他因此接受了長達6個半小時的手術，之後又在香港、韓國等地接受10多次臉部修復手術，雖然臉部傷勢大部分都修復了，但眉眼之間仍難避免地流下了永久傷痕，只是不損胡歌魅力，他走出車禍陰霾後苦心磨練演技，靠著個人魅力再創事業高峰。