周偉航。（資料照片）

民進黨桃園市長參選人林智堅周日才針對論文疑雲欲澄清沒有抄襲情事，接著卻爆出他引以為傲政績牌--新竹球場狀況連連，引爆輿論負評。對此，在大學任教、筆名為「人渣文本」的周偉航批評林智堅，「他就欠Ｘ啊！」就不能學其他人，好好做人嗎？

綜合媒體報導，林智堅24日（週日）一早再度針對論文事件召開記者會，欲澄清他在台大國發所的碩士論文並未有抄襲的狀況，但22日（週五）在新竹市立棒球場舉行改建後首場例賽，由味全龍對上富邦悍將之戰，被爆出許多缺失，還有四名球員受傷，其中富邦悍將球員林哲瑄傷勢嚴重恐整季報銷。

對此，在大學任教、筆名為「人渣文本」的周偉航認為，球場的問題只要拿錢修補，選前還救得回來；但是兩篇論文都已經發表了，又能改變什麼呢？

周偉航26日在《民眾新聞網》撰文指出，根據《未來事件交易所》的數據顯示，林智堅周日的記者會雖然以時間軸欲澄清論文疑雲，但是認為他會被台大撤銷學位的機率仍在六成以上，會被中華大學撤銷學位的機率也在五成以上，顯示多數人認為林智堅的記者會恐無法說服兩所大學的審定委員。

周偉航強調，球場的問題只要拿錢修補，選前還救得回來；但是兩篇論文都已經發表了，又能改變什麼呢？周並且批評林智堅，「他就欠Ｘ啊！我是有什麼辦法，就不能學其他人好好做人嗎？」