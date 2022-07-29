民進黨台北市長參選人陳時中今晚到艋舺清水巖祖師廟出席見面會。（鄭任南攝）

民進黨台北市長參選人陳時中今晚到艋舺清水巖祖師廟出席見面會。（鄭任南攝）

民進黨台北市長參選人陳時中今晚前往萬華出席「阿中與你相見歡」，立委林昶佐、議員吳沛憶陪同，現場聚集超過400名支持者。陳時中更在致詞時7度提起「心疼萬華」，強調一定會用200％的心，讓萬華振興。

陳時中今晚到艋舺清水巖祖師廟出席見面會，民眾高喊「凍蒜」，現在雖一度下起大雨，卻沒澆熄支持者熱情。陳時中數度提起「心疼萬華」，他表示站在這的人都是疼惜艋舺的人，疫情大家一起努力，包括物資的分配、紓困等，選台北市長的一定要有疼惜的心，才有資格選，「我保證我一定會心疼萬華」。

陳時中指出，雖然他住在中正區，他的2個孩子都在萬華出生，小孩看病、吃東西、看電影都在這，強調他有心疼萬華的心，一定會用200％的心，讓萬華振興。

此外，主辦單位邀請環南市場自治會會長林勝東，主持人雖稱「還在路上」，但活動結束後仍未現身。林昶佐受訪表示，在地議員、參選人都有做陸戰組織串連，沒有閃避的問題。