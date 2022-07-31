真的，就20年啦！光看女兒亭亭玉立17歲，也知道，這20年不是白過的。

送了一束花給太座，辛苦她了，這20年。她真厲害，硬是美女一枚，從我見到她的第一眼，到現在，始終美女。結婚20周年紀念日前後，我客串了一部OTT平台的電影；太座應邀去為職棒樂天桃猿隊主場開球。

我們夫妻似乎很難閒下來。女兒看爸爸忙這忙那，看媽媽跑這跑那的，大概早習慣了，但她是我們不吝說出愛的寶貝，我們婚姻20年，見證的美好。

感謝那麼多朋友的牽成，我們夫妻20年來，一起認識了許多新朋友，也一直有很多工作可以做，可以各自試探很多新的領域，衷心感謝。

人生至此，夫復何求，但願努力在日常中，珍惜美好。啊對了，九月，我要出新書了，《李後主事件簿》，我的古典系列讀書心得又一本。

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，原文分享於作者臉書。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。