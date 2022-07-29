【愛傳媒簡秀枝專欄】周春芽收藏展，在台北市大院子舉行，7月28日最後一天，趕在卸展前，再作一次品覽與回眸。

當挨近作品前，仔細凝視，我看到綠狗眼神裡的哀怨，還有藝術家的狂野。狗，有寵物狗、野土狗，更有流浪狗。每回到陽明山行腳，我總是會注意到林野隅角，少了瘸了腿的野狗，一跛一跛地覓食，十分不忍。

狗如人命，富貴榮華有之，衣不蔽體、食不果腹的，也不在少數。周春芽化愛狗的逝別，作為創作靈感，思念不捨、哀怨悲悽，盡在其中。而且，在中國文革之後，設法赴德國留學的過往，埋藏多少狂野抱負，悲喜得失，盡入畫中。

收藏家慧眼獨具，購藏了作品，更守住亙久綿長的友誼，伯樂與千里馬，相知、相惜、都在那鏗鏘有力的眼神中。

在台北市溫州街濃郁蒼翠的林園、黑瓦日式建築中，發忽古之幽情，讓真情與愛，蕩漾無邊！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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