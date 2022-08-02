「台灣第一名媛」孫芸芸育有一對子女，但有著天使臉孔及魔鬼身材，完全看不出已經44歲，纖細的身形宛如少女，母女倆同框時，更被誇根本是姐妹；近日她到國外旅遊，在社群平台曬出多張旅遊照，其中驚見好萊塢女星，還是主演《艾蜜莉在巴黎》的亞裔女星。

名媛孫芸芸日前到國外度假，她曬出多張藍天白雲的海灘風景照，心情顯然十分愜意，她也不忘在海邊留下火辣身影，照片中孫芸芸穿著黑色泳裝，胸前蝴蝶設計典雅，但仔細看能看見她的豐滿上圍，事業線非常深邃，開高衩的泳褲露出一雙大長腿，顯然很享受度假時光。

許多粉絲紛紛留言：「性感女神」、「逆天身材」，不過留言區驚見一位好萊塢女星，讓許多網友訝異原來她和孫芸芸有交情，好萊塢女星艾希莉朴（Ashley Park）在孫芸芸的貼文底下留下眼冒愛心的表情符號，孫芸芸也用笑容符號回應對方。隨後孫芸芸轉發艾希莉朴發的親密合照，艾希莉朴向大家介紹自己身上的珠寶來自孫芸芸的品牌，同時介紹孫芸芸就是珠寶設計師，意想不到的組合讓網友都驚呆了。

孫芸芸轉發限時動態。（圖／孫芸芸Instagram）

艾希莉朴過去在熱門劇集《艾蜜莉在巴黎》中飾演莉莉柯林斯（Lily Collins）劇中的好閨密陳敏迪（Mindy Chen），她憑藉該角一夜暴紅，而網友挖出她的過去更是不得了，艾希莉朴從小就展現絕佳的音樂和演戲天賦，2014年憑藉《媽媽咪呀》首度登上百老匯，入圍過葛萊美獎「最佳音樂劇專輯」及東尼獎「最佳音樂劇女主角」，還拿下百老匯聯盟露西兒洛泰爾獎（Lucille Lortel Awards）中的「最傑出音樂劇女主角」，資歷相當優秀。