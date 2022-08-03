女星張家瑋出道時就憑著甜美臉蛋與傲人火辣身材而受到矚目，加上她曾在《風水世家》、《大時代》、《多情城市》、《黃金歲月》等8點檔連戲劇中參與演出，並在其中表現亮眼，受到大批觀眾喜愛，甚至有了「本土劇真人娜美」的封號。近日受邀替嘉義觀光活動代言的她，特別在個人社群媒體上PO出當天的活動照宣傳，火辣的穿搭意外秀出凹凸有致的身材曲線，讓網友們忍不住歪樓。

張家瑋日前受邀前往嘉義，替當地政府所舉辦的「東石海之夏」觀光活動站台，特別在個人IG及FB粉絲團上PO出活動當天照片，表示「來嘉義放鬆一夏，期待見到你們喔！來吃美食、踩沙灘、聽歌跳舞。繁忙的工作是為了將生活咀嚼的有滋有味，好好的來解放心靈吧」，她還不忘強調「我會帶簽名照喲」來吸引目光。而照片中，只見她穿著一件背部全裸、胸前深V、裙襬高衩的深藍色性感洋裝，大方秀出白皙又纖細的性感長腿。

隨後，張家瑋還在限時動態上PO出釣蝦及品嚐肥美大蚵仔的影片，而當她一拿出美食興奮解說時，性感的事業線與飽滿北半球也意外露出，令不少網友看了直噴鼻血，紛紛歪樓表示「重點決不是食物」、「妳好美，好漂亮！身材很美很好看！笑起來很好看！」、「身材太好了」、「我的女神真的很美」意外引發熱烈討論。