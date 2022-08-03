近年網紅網美當道，許多美女素人也因此走紅，目前任職護理師的怡葶（Elle）擁有前凸後翹的身材和甜美臉蛋，被粉絲封為「最美護理師」之一。今(3日)稍早她曬出穿開洞泳裝坐遊艇出海的照片，超巨「凶器」呼之欲出，背面照可見她小褲卡在翹臀中，讓粉絲看得魂不守舍。

怡葶在IG有35萬粉絲，她臉蛋甜美，擁有一張巴掌臉加電眼，沙漏型的身材更是充滿女人味，讓她每每發文都引來上萬粉絲按讚，而正職是護理師的她，除了常曬美照，先前也常分享工作心得，今年6月她寫下「苦中作樂的防護衣日常」，表示因為疫情嚴重，每位護理師的工作都更加辛苦，「每接觸病人穿脫一次，每天穿脫數次，每次穿脫耗時半小時，外帶（戴）N95口罩印痕的藍衣天使」，提醒大家要好好注重防疫。

怡葶曬出穿泳裝的正面及背面照。（圖／翻攝自elle50829 IG）

近來疫情趨緩，怡葶也抓緊時間和朋友相約坐船出海，昨她曬出影片，直呼：「這才是夏天」，片中可見她換上各式泳裝，大秀曼妙身材，今稍早她則進一步分享在遊艇上的辣照，寫下：「愛上水上活動」，大秀在遊艇上的各種姿勢美照，不僅傲人上圍受矚目，一雙白皙長腿和美臀也相當吸睛，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

對此，網友紛紛留言說：「護理師身材真的超級好」、「泳裝好看，穿在女神身上更美」、「超美超性感迷人，早安，玩的開心」、「美女小心別曬黑啦！」。而怡葶過去曾受邀上《醫師好辣》，分享差點被富二代病人的爸爸看上的經驗，當時富商放話一個月可以給怡葶15萬，要求她當自己兒子的專職看護，但因為對方是脊椎受傷，未必能痊癒，幾乎等同於要在醫院打工做一輩子護理師，讓怡葶還是尷尬決定婉拒。