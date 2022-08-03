裴洛西訪台後續效應，台海戰雲密布？美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台結束，留下的後果是未來數天共軍包圍台灣實彈演習。前立委孫大千今(3日)在《洪淑芬辣晚報》節目中指出，民進黨早就幫裴洛西把訪台行程安排好，絕非無辜無知的被動接受方；而後續的共軍演習恐怕有「狼來了」的疑慮，讓大規模調動部隊成為常態，隨時有演變成戰爭的可能性。

孫大千提到，「這場記者會顯然就是預先set好的，誰要問什麼問題，搞不好都事先跟裴洛西做好沙盤推演了，會做這樣的安排，顯然是因為他們也很害怕，裴洛西在這場記者會中會被問到一些她沒有辦法回答的問題，包括讓民進黨政府困窘的問題，包括台灣跟中國大陸的關係，妳究竟支不支持一個中國政策、三公報的原則，這些東西都會在現場打臉民進黨，因為裴洛西再怎麼大膽蠻橫，也不可能公然在海外違背美國對中政策的紅線。」

「既然沒辦法回答，不如就安排三家媒體，問完就over結束了。」孫大千說，「但我要特別提到另外一件事，如果連記者會都做得這麼仔細，對照到裴洛西這次來台訪問的行程如此緊湊，一環扣著一環、環環相連，這代表一件事情，這代表民進黨政府早就知情，而且早就做好所有的準備。」

主持人洪淑芬說：「7月20日就已經打電話給蕭美琴，說8月3日要來了啊！」孫大千強調，「對，這件事情你逃不了干係的，不要搞得一副你很無辜，是人家硬要來的，沒這回事！接待這種層級的外賓，早就要多少時間做好所有的準備，包含裴洛西想見的人都安排得好好的，這都需要時間，這都不是兩三天、二三十個小時可以完成的工作，所以民進黨從頭到尾就知情，今天這個局就是民進黨跟裴洛西早就安排好的，只有台灣人蒙在鼓裡。」

孫大千又談到裴洛西來訪的後續效應：「不是說我們要來恐嚇，或要讓大家恐慌，而是從俄烏戰爭啟動之後，我就一直認為，我們應該要學到一個教訓，就是大家不要真的以為『狼不會來』，現在大家都覺得『哎呀，狼來了，講了太多遍了啦，不要再騙了啦，狼不會來的啦！』是真的嗎？當時俄烏戰爭爆發前，基輔的民眾何嘗不是這樣想的呢？連澤倫斯基都這樣講，結果最後狼來了啊！狼來了，那現在的烏克蘭是什麼樣子？」

「台灣現在要以烏克蘭為教訓跟警惕耶！」孫大千強調，「我們必須要高度地關注這件事情後續的發展，所以我問：三天之後呢？三天之後這些事情就船過水無痕了嗎？他們就把部隊就撤走了，然後這件事情就結束了？還是這個只是一個開始？會不會變成常態？會不會有進一步的動作？因為在現代戰爭裡，要打一場滅國之戰的關鍵，一定是在調兵這件事情上，你不可能派區區兩千人，一定要調很大的部隊到這個集結點來，你要如何把這些東西調來？那演習是一個最好的藉口耶！現在的演習就離我們這麼近，離高雄港20公里，那會不會順便就打到高雄港來了呢？」