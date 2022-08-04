一名人妻日前回娘家時進了爸媽的房間，「意外發現床頭有瑪卡、保險套還有手銬」，而且爸媽都已年過60、平常關係不是特別好，沒想到口味竟然這麼重，讓她忍不住疑惑的提問，「好奇大家父母現在還有性生活嗎…？」引發網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己和大哥、二哥結婚後都搬離家中，目前只剩爸爸和媽媽兩個人居住，上周她回娘家進了爸媽的房間，「意外發現床頭有瑪卡、保險套還有手銬」，讓她內心相當震驚。

原PO指出，爸媽年紀都已過了60歲，平常感情也不是很好，講個兩句就很容易吵起來，沒想到竟然還有性行為、而且有玩手銬，瑪卡包裝感覺也是近期開封的，「是說女兒我本人都沒有玩的那麼激烈了…爸媽到底是怎樣…而且完全無法想像媽媽被上銬的畫面…」。

對此，許多網友紛紛分享類似經驗，「印象中我阿公到70時還如一條活龍，半夜時總是乒乒乓乓，結束後還跟我阿嬤一起洗鴛鴦浴」、「我爸媽都50歲了，家裡的厚棉被都放在他們的衣櫃，冬天去拿被子的時候，就在衣櫃看到一些情趣內衣褲和保險套大大方方的攤在那裡，不敢想像媽媽穿上去的樣子⋯」、「我爸媽也是性生活豐富，結果不小心蹦出妹妹，跟我差20歲」。