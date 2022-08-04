43歲女星蕭瀟當年以《愛要坦蕩蕩》、《握不住的他》等歌曲走紅，擁有天使臉孔和魔鬼身材的她，雖然已淡出歌壇多年，仍保有少女般的外貌，今(4日)是七夕，她也曬出近照祝大家七夕快樂，不科學身材讓網友都驚呼連連。

蕭瀟今曬出一系列美照，只見她穿著白色馬甲式上衣搭黑色馬褲，完美S身材曲線全都露，更讓網友稱羨的是，擁有纖細水蛇腰的她，上圍更是巨大豐滿，加上四肢纖細，不科學身材讓人難以相信她已43歲。

蕭瀟上圍豐滿，腰卻非常纖細。(圖／取自蕭瀟微博)

蕭瀟身材不科學，完全不像43歲。(圖／取自蕭瀟微博)

而除了身材之外，蕭瀟仍保有白皙肌膚及緊緻臉蛋，歲月幾乎沒在她身上留下痕跡，讓網友都驚呼「這個眼神太美了」、「太性感了姐姐」、「身材太好了」、「這麼好看，誰都不配娶你」。

蕭瀟14歲被星探發掘，以模特兒身分出道，2000年到台灣發展，憑著天使般的清純外貌受到關注，以一首《愛要坦蕩蕩》紅遍大街小巷，之後又演唱林俊傑創作的《握不住的他》爆紅，2009年返回香港發展，並在大陸經營自創品牌，雖然現在鮮少幕前作品，但仍會透過社群分享生活近況。