由小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》日前討論到搭車禮儀，談到博愛座話題時，來賓庭庭提到，她曾提醒女學生禮讓博愛座，卻遭對方無視、當耳邊風，氣說：「會讀書了不起喔，連個最基本的讓位都不懂」，不過庭庭言論卻引發部分網友不滿，認為博愛座並不限制給老人家坐，只要有需求就可以使用，對此，庭庭也在影片下方留言致歉。

庭庭在節目中表示，她很討厭占用博愛座的人，「尤其是年輕人，揹書包、穿制服的年輕人」，庭庭有次遇到在公車上看到女高中生坐在博愛座上，後續越來越多人上車，其中還有一位駝背的老伯伯，「我就站在博愛座前方，看她會不會讓位，結果過了一站她沒有讓位，我就直接跟那女生講說『不好意思，你坐的是博愛座』，她就只是抬頭看我一眼而已，繼續做她的事情、玩她的手機。」

後來是另外一乘客起身讓座給老伯伯，庭庭對女學生不讓座的行為感到不滿，直接說：「會讀書了不起，連個最基本的讓位都不懂」，結果對方拿起藍芽耳機不回應，讓庭庭直呼：「那個動作讓我整個超火」。

庭庭言論卻引發部分網友不滿，認為博愛座並不限制給老人家坐，而是有需求的旅客都可以使用，對此，庭庭則在留言處道歉：「對於此集播出的言論造成大家的觀感不舒服，我慎重道歉，由於此集節目錄製的時間是節目最初期，而節目中所敘述發生事件的時間點是在我學生時期不成熟的階段，因一些節目效果而造成大家的反感，真的深感抱歉」，表示她會多注意言行並改進。

庭庭道歉全文。（圖／取材自小姐不熙娣 Youtube）