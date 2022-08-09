誰挺小智今被打臉？民進黨桃園市長參選人林智堅涉入論文風暴，今(9)日上午台大學術倫理審定會結果出爐，核定林智堅台大國發所論文內容抄襲余正煌且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，台大教務處也同意。國民黨台北市議員徐巧芯在臉書曬出30人挺堅名單，除了曾上政論節目的立委蘇巧慧等13人外，還有在新聞或網路挺堅的17人，最高層級甚至到行政院長蘇貞昌、總統蔡英文，她還說「名單持續增補中」。

徐巧芯今(9日)在臉書以【誰上了「抄跑」這台失智列車？】為標題寫道：「整理出7/5-7/28所有政論節目、新聞上幫林智堅論文護航的人以及言論。光是民進黨籍就有30人，不包含媒體人跟小綠。之前有人說「我有信心林智堅沒有抄襲，若沒有抄襲徐巧芯要不要退選？」現在林智堅已確定抄襲，請問林智堅要不要退選？民進黨這些上了『失智列車』的人要不要道歉？」她還將各人語錄整理成Excel檔案，供網友們點擊瀏覽。

包括政論節目13人：「陳亭妃、卓冠廷、林俊憲、何博文、周永鴻、蘇巧慧、高嘉瑜（講到笑場其實可能可以不算）、梁文傑、劉櫂豪、羅致政、王定宇、簡舒培、鄭運鵬、黃瓊慧」；還有新聞或網路17人：「蔡英文、蘇貞昌、陳時中、鄭文燦、沈慧虹、林錫耀、柯建銘、陳歐珀、林鶴明、黃世杰、周江杰、王浩宇、楊家俍、何孟樺、謝子涵、李妍慧」。徐巧芯並標註「#大型翻車現場、#持續增補中」。

徐巧芯還截圖蔡英文的挺堅留言問：「蔡英文要下車沒？」當時蔡英文寫道：「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象。」而林智堅也回「謝謝總統的支持與鼓勵」、「惡意的抹黑不會得逞」，這兩則留言分別引來數千及數百網友點爆笑或點怒臉。

網友也笑回：「這份資料整理都有附上來源，標明出處；原創性比林智堅的碩士論文高多了！（徐：是不是！幾分幾秒都有列出！）」、「粗暴的言論DUCK不避」、「確定沒有『漏溝』的？（徐：有，持續增補（太多人））」、「巧芯開AOE（地圖炮）技能了」、「太猛了吧！妳肯定是預言家，抓到狼人了」、「李眉蓁當年聰明多了，認錯是改變的第一步...」、「芯潮流的小本本好可怕（徐：本人一向粗暴）」。