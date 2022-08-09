留學英國的網紅徐恩(Hannah)，憑藉女神外表和火辣身材，在IG擁有超過52萬粉絲，也曾受邀上《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》等綜藝節目，吸引不少關注，徐恩也經常在社群秀出好身材，近日她穿深U的洋裝逛街，一對雪球豐滿到快滾出螢幕之外，甚至炸出蕾絲內衣的一角，就連自己PO圖也沒注意到。

徐恩曾在捷運車廂內穿霍格華茲的制服，盡顯豐滿突出的胸前曲線，被封為「成人版妙麗」而走紅網路。近日又因紫色深U低胸洋裝，站在咖啡廳前拍照秀性感再度引起注意。由於她的胸前長輩太過豐滿，竟把洋裝撐到變形，甚至黑色蕾絲內衣被擠出，她卻因太陽太大瞇著眼，彷彿沒發現犯下「美麗的錯誤」。

徐恩穿紫色深U洋裝逛街，擠出豐滿雪白的事業線。(圖/徐恩 IG)

徐恩也曾穿著黑色小可愛上街。(圖/徐恩 IG)

她這次出門是要去逛街，穿著紫色洋裝襯得皮膚更顯白皙。徐恩一邊逛街，她也一邊寫下好心情：「愛轉角遇見了誰，是否有愛情的美？」文青風的一段話配上辣圖，也給人很舒服的觀看感受，而日前徐恩也露出甜美燦笑，穿著牛仔綁帶襯衫，裡面只有一件黑色bra，配上白色短褲倒出雪白長輩，一樣辣味十足。

徐恩穿著紫色深U洋裝逛街，卻意外因曲線豐滿露出黑色內衣的一角。(圖/徐恩 IG)

徐恩曝光一系列的養眼照片後，立刻吸引網友目光：「徐恩好美又好辣」、「徐恩好漂亮身材好棒」、「如果遇上徐恩，那肯定放煙火」、「抱得美人歸」、「身材實在太好了」、「徐恩太美麗了心情愉快」、「性感美～～」、「黑色內衣sexy」，成為眾人的焦點。