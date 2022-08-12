民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位，身兼黨主席的總統蔡英文則發出「挺堅令」。媒體人韋安直言，林智堅不退繼續選下去八成會贏，反觀民進黨台北市長參選人陳時中若也跟著去「全黨挺一人」，可能本來會贏的變成八成會輸掉，因為根據民調，台北市民是對「論文門」反應最大的地方。

根據《YAHOO奇摩》10日發起網路民調，截至今日（12）已有34400人參與投票。「參選人陷入道德爭議，會影響你的投票意願嗎？」認為一定會的民眾高達81.3%、完全不會有8.1%、可能會有5.7%、不太會有3.4%、不知道／沒意見有1.5%。而此民調以北部（北北基/桃竹苗）比例最高達63.0%，可見北部民眾對論文案最為關注。

先前一直認為因國民黨桃園市長參選人張善政打法太「佛系」，論文案也恐傷不了林智堅的韋安，昨日在臉書發文表示，林不退繼續選下去八成會贏；但陳時中如果跟著「全黨挺一人」，也去「挺堅」，那可能本來會贏的，變成八成會輸掉。

針對林智堅論文案與台北市選情的連動關係，韋安分析，從民調數據來看，北部人特別是台北市的民意，是對「論文門」反應最大的地方，所以國民黨台北市長參選人蔣萬安的機會來。