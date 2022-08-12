今年5月《台鐵公司條例》和《鐵路法》修正案三讀通過，根據統計，台鐵附業去年全年總收入約50億元，未來希望能在2030年倍增為100億元，台鐵表示要靠「兩支箭」，一是資產活化，另一是鐵路觀光旅遊，甚至有朝一日能像日本JR公司來台開飯店一樣，台鐵也可以去國外開飯店。

台鐵企劃處副處長江明宜表示今，年5月27日《鐵路法》修正案三讀通過，修法後立即可開發的案件包括北市的安東街宿舍、師大路宿舍以及高雄車站周邊第71期重劃區，這3處是台鐵盤點出可優先開發的部分，預估可創造142億資產價值，但仍要配合《鐵路法》子法修正，且後續還須研擬招商文件等；另有12件開發案可加速推動辦理，預估2030年整體開發收入可倍增至100億。希望附業占比達到30％以上，未來並以提高至50％以上為目標。

江明宜表示，台鐵2021年總收入213.5億元，其中附業收入50.05億元，包含投資性不動產收入、租賃收入、處分不動產利益、飯盒收入、銷貨收入等，主力還是不動產開發，占40幾億元。2021年附業收入占當年總收入23.4％。

江明宜表示，台鐵附業收入大宗還是資產開發，國外很多鐵道公司因為土地多，會開飯店，像日本JR鐵道在台灣就有開飯店，因此當初台鐵也向行政院表示，希望透過公司化，有朝一日也可以去國外開飯店。

台鐵附業營運中心副總經理王文謙表示，台鐵便當毛利率平均約是20％，2021年整年度飯盒售出513萬個、總收入3億6千萬元；今年1到6月跟去年同期持平，飯盒售出247萬個、收入1億9500萬元。他表示，疫情之前的2019年是台鐵便當賣得最好的一年，共售出1100萬個，總收入達到8億5千萬。「疫情影響還是滿大的，現在疫情恢復，銷售情況也在上升中。」

除了資產活化之外，台鐵另一支箭是鐵路觀光旅遊，江明宜表示，預估2022年各觀光列車陸續完成升級投入，年營業額可達1.4億元。疫情鬆綁後，國旅與來台旅遊人數增加，2025年營業額預估將增至2.14億元，2030年可倍增至4.3億元。