民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲風波延燒，宣布退出桃園市長選舉，民進黨改派立委鄭運鵬出戰。媒體人吳子嘉預測認為，鄭運鵬的資源不足、時間不足，還有各種條件會比較差，因此勝選機會不大。

針對林智堅退選，吳子嘉12日在《關鍵時刻》節目中表示，換人之後能不能夠止血，因為這是選舉，就要看鄭運鵬本身的情況；他預測認為，鄭運鵬的機會其實不是很好，勝選機會不大。

吳子嘉認為，鄭運鵬勝選的機會不大，有三個理由，第一個理由，鄭運鵬是單幹戶，而且辛苦，選舉要選票跟鈔票，這就變成鄭運鵬的尷尬。第二個理由，桃園市長鄭文燦要怎麼推銷鄭運鵬，前面他帶一個人來，第二次卻帶另一個人來，很難開口，所以會很尷尬。

吳子嘉接著指出，第三個理由，原本鄭文燦在新潮流派系早就內定鄭運鵬，出馬角逐桃園市長，但是鄭運鵬本人是屬於名士派，對跑攤、跑紅白帖，沒什麼興趣，當初會被放棄的原因在此。而鄭文燦在桃園下的功夫完全是一步一腳印跑出來的，沒有用這種方式，票出不來。

吳子嘉認為，基於這三個理由，造成鄭運鵬資源不足、時間不足，還有各種條件會比較差。