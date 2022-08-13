「天生歌姬」A-Lin上《36題愛上你》暢談創作。（公視提供）

「天生歌姬」A-Lin日前上公視《36題愛上你》時，透露小時候就有歌手夢，最大偶像是惠妮休斯頓，笑稱當時會到家裡附近海邊，幻想自己是大明星開唱，把石頭當歌迷喊「嗨！不要擠」，覺得浪潮聲是「掌聲加尖叫」，對它們回「不要太瘋狂」；沒想到媽媽就在很遠的地方，扯嗓叫她：「神經病！回家了。」讓Sandy直說：「好可愛。」

求學時期，A-Lin在校內參加歌唱比賽，每次成績都不錯，讓學校很多老師都認識她，老師上課甚至問全班說：「你們今天要提早下課？如果要，黃麗玲（A-Lin本名）來唱一下歌。」讓她更有勇氣、更喜歡站上舞台表演。

留著阿美族血液的A-Lin在最新專輯《LINK》中融入族語，發表新作〈Romadiw〉，她在節目上提到，「歌唱養分其實是從自己身為阿美族人開始」，在參與豐年祭的時候「你可以聽到幾百年前祖先流傳下來的歌曲、弦律。」A-Lin也會回到部落探望親友，她說：「族人們覺得我就是一份子，不覺得你是大明星。」

A-Lin在新專輯MV首獻螢幕初吻，節目現場重看拍攝花絮，她一度害羞低頭不敢直視畫面，並自曝企劃與她討論時，還霸氣回：「好啊！有什麼關係？舌吻都可以。」沒想到唱片公司竟來真的，讓她胸前鏤空，更與年紀小一輪的演員初孟軒同框拍火辣吻戲；她驚呼：「真的要上場時，太害羞了。」Sandy笑她：「在想有沒有違法，對不對？」

身經百戰的炎亞綸則回應A-Lin說「吻戲這種事，演員都要做，牙齒刷下去，就可以隨時上陣」，Sandy又爆：「但炎亞綸你隨時都在刷牙耶。」炎亞綸回嗆：「我就是以防萬一啊。」一來一往讓現場觀眾笑翻。訪談將於明（14日）晚9時在公視首播。