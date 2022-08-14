台灣第一名媛、微風廣場少奶奶孫芸芸，與丈夫廖鎮漢育有一對子女，21歲大女兒廖思惟（Trinity）長得亭亭玉立，在公司尾牙亮相後，高顏值就一直是外界關注焦點，和孫芸芸宛如姊妹的驚人美貌總是掀起話題；今（14）日廖思惟在社群平台上發布泳裝照，好身材讓網友大讚「身材超好」。

廖思惟於今（14）日更新Instagram，她透露去年的同一天她也在這個海灘上，照片中廖思惟穿著水紫色比基尼，雪白的肌膚讓人看了好羨慕，傲人上圍不藏私公開，露出深邃的事業線，曼妙曲線全見客，一雙白皙美腿非常吸睛，讓許多粉絲一飽眼福。

媽媽孫芸芸在貼文下方留言許多愛心符號，表示對女兒的愛意，不少粉絲留言：「這身材好棒」、「這泳衣好美喔」、「皮膚好白好美，泳裝被妳的膚色襯得好有質感」、「太辣了吧！妳男友拯救過銀河系」

無論臉蛋還是身材看上去都如少女一般的孫芸芸，其實已經44歲，是2個孩子的媽，她早在21歲就「死會」，跟三僑實業董事長廖偉志之子廖鎮漢結婚，婚後給老公添了個「好」字，夫妻倆對子女有共識，就是在孩子成年前，不曝光他們的樣子，長女廖思惟是到了滿20歲時，才被媽媽帶著亮相，出席微風集團尾牙。

廖思惟在參加了自家集團尾牙後，因美麗外型瞬間成了網路紅人，她也開了自己的社群帳號，大方跟網友們分享私下生活，在Instagram擁有15萬粉絲，一舉一動都受到網友們的關注。