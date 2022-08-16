日本已故女星坂口良子的女兒坂口杏里，在今年6月8日閃嫁跨性別格鬥選手福島進一後，原本經常曬恩愛的兩人卻在新婚1個月就傳出因丈夫有金錢糾紛而使感情亮紅燈，但隨後丈夫福島進一就出面澄清沒有這件事，並承諾會與坂口良子好好談，沒想到此事才剛到一段落，昨（15）日晚間坂口良子便發文宣布「離婚成立」，讓外界再度跌破眼鏡。

現年31歲的坂口杏里過去曾頂著星二代頭銜出道，但人氣卻不如預期，母親過世後她便開始沉淪牛郎店，直到敗光家產不得不下海拍謎片，隨後又「上岸」改當酒店小姐，但去年她又被爆出遭人性侵懷孕、吸毒等等負面消息，使人氣直接跌入谷底。不過經過這些風風雨雨後，坂口杏里還是在今年6月8日宣布嫁給跨性別格鬥選手福島進一，並在網路上大方曬恩愛，表示「希望每天都過著幸福的生活」、「很抱歉突然通知，但希望可以獲得支持，我好幸福」引起網友的注意。

不料，兩人新婚才1個月，坂口杏里就在網路上爆出福島進一跟她借40萬沒還，自己還反遭高利貸的人催討債款，而老公卻完全沒有想要還錢的意思；另外，她還發現老公婚後還在使用前女友留下的餐具，讓她忍無可忍。

如今新婚剛滿2個月的兩人，也宣告婚姻破局。坂口杏里昨日在個人IG的限時動態上發文透露老公雖曾多次私訊說要好好溝通，卻沒有真正的說過話，因此讓她覺得婚姻走不下去，正式宣布兩人離婚。

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