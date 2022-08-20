【愛傳媒藺奕專欄】這是最後兩顆抗生素，吞下它們之前，我決定唸一段往生咒，你們畢業了，以後我也不想跟你們開同學會；為期三十九天宛如地獄的魔鬼訓練，就像緩慢持誦的佛經，終算劃下休止符了，有多遠滾多遠吧～

人真的非常脆弱、是極易被摧毁的一種生物，一小坨肉眼看不見的病毒或細菌，就可能把人的生命連同記憶、認知、喜怒哀樂一起擊得粉碎。

藥物也是。確診後的前面幾天，在混和多種症狀藥物、清冠一號和各種來路的保健食品情況下，也不知道它們是怎麼喬的，居然意外出現「壯陽」效果，這很搞笑。

全身上下奄奄一息，就這個小老弟整根焰體支楞著，神采飛揚，一副打算投筆從戎，要去軍演跨越中線、去洞穿敵機的幹勁，整個病體只有它在搖滾區，卻是唯一的局外人。

苦不盡，自有甘，果然。

服用抗生素則是完全相反的劇情。吞下大約半小時，就產生一種極端的疲憊感，像是體內有一群正在介紹產品的保險經紀人、或是50到56台的政論名嘴同時開槓。

食慾也下降了，吃了抗生素，大魚大肉也看成奶蛋素；有天經過公園看到一群幼稚園小孩野餐吃生菜，光聽那卡滋卡滋聲音都像一排全新出品的碎紙機。

但我還是得感謝它，如果不是抗生素這個「威猛先生」加持，我的右肺還在堵塞、還是髒污，亂世用重典，真是如此。

希望幹掉最後這兩顆之後，面對新鮮美味的食物，很快我就能恢復碎紙機的絞碎功能，並且帶著點鈔機的速度，走到哪吃到哪、用實際行動來支付（腹）。

作者為文學奬得主

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