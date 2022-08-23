台灣狗仔葛斯齊先前爆出大S前夫汪小菲和女生曖昧照片一炮而紅，最近他依舊上直播分享演藝圈猛料，21日他在直播中分享許雅鈞（Mike）照片，可見他被3名美女包夾，其中一位還是身材火辣的混血女子，對此，小S本人稍早回應：「我老公不是公眾人物，以後關於他的問題都不會回應，謝謝。」

葛斯齊本月初自曝收到被汪小菲告的傳票，由於雙方曾私下談妥和解，未料竟仍收到傳票，葛斯齊第一時間求證汪小菲，他喊冤表示自己真的沒有要提告，可能是律師出的主意，讓葛斯齊一度放話：「我再也不用失眠了」，而就在11日開偵查庭前一秒，葛斯齊大轉彎分享收到撤告通知，宣布二度和解，他也說：「好啦！我關刀收起來了」。

小S和許雅鈞結婚17年。（圖／中時資料照片）

今年5月，葛斯齊一度將矛頭指向小S夫妻，透露接獲線報某次在高級餐廳曾見許雅鈞，身邊還有俄羅斯飯局妹，當時許雅鈞回應確實有此事，但對方是朋友，不是飯局妹，葛斯齊隨後也回覆：「謝謝你認同我的消息屬實，那天桌上朋友眾多，我也不好說哪位是友人，但我知道她私下有在接飯局，我收到了線報，我只是表示狗仔沒錢做不了案子，沒有別的意思冒犯了。」

近日，葛斯齊再度秀出許雅鈞在夜店的照片，稱當晚他美女環繞，但照片看來就像是一般朋友，沒有太親密的動作，葛斯齊稱許雅鈞是夜店的「大善人」，私下酒量好，對此，小S透過經紀人表示，「我老公不是公眾人物，以後關於他的問題都不會回應，謝謝。」

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