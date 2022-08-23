台灣夏季艷陽高照，多處已出現37度以上的高溫，許多民眾都想躲在冷氣房避暑，但為了豐富孩子的童年，不少爸媽都趁暑假結束前安排親子遊，像是有「國際巨星」之稱的小S（徐熙娣），就帶女兒們到六福村玩，她一身超強的防曬裝，被網友笑虧：「行走的螢光棒！」

小S今（23日）在社群平台發文分享暑假前的親子出遊行程，她和老公許雅鈞帶著二女兒Lily（許韶恩）、許老三（許曦恩）走訪Xpark、三井Outlet、旋轉餐廳，並入住六福村的動物飯店，由於天氣炎熱加上人潮眾多，小S忍不住哀嚎：「今天就是六福村整大人的一天：排隊、曝曬、找不到位子」。

不過，小S慶幸自己有帶一套防曬裝，拉鍊一路拉到底，連整張臉都可以遮住，絕對不會曬黑，小S打趣地說：「但路人一直看我，我想os是：她的衣服⋯⋯⋯？」最後喊出媽媽們的共同心聲：「不過真的快把我累死了，開學的日子怎麼還那麼遠！」

照片曝光後，小S的超狂防曬裝果然成為焦點，演藝圈星友派翠克笑說：「啊哈哈哈不止防曬，還防止視線了吧」，許藍方表示：「喜歡這件衣服」，其餘網友的反應也很熱烈，七嘴八舌地留言：「防曬滴水不漏」、「太棒了！所有的媽媽都需要來一套」、「這衣服恥度太高了」、「這套真的讓人認不出來...你是國際巨星..」、「行走的螢光棒」、「只有許老三肯陪你穿這套」。

此外，小S也曝光母女三人的合照，吸引大批網友留言：「姐姐跟媽媽好像喲～都是美人基因」、「老三怎麼有點八弟的感覺」、「完全跟媽媽一樣ㄚ」。