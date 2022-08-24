藝人伊能靜和前夫庾澄慶生下1子小哈利（庾恩利），今年剛滿20歲，富有藝術家性格的他在國外唸書，思想開放大膽，更多次打破性別框架，高調男扮女裝引起外界討論，率性做自己的態度讓他被粉絲讚爆。近日他和女性友人到義大利旅遊，再次換上女性緊身馬甲裝，抹上濃妝的他嫵媚動人，快比女生還美。

小哈利24日在IG曬出一系列度假照，畫面中，他的眼尖勾勒出嫵媚的煙燻妝，接著嘴巴略張，，不僅性感又架勢十足；除此之外，披著波浪捲髮的小哈利，衣服中間還露出一隻刺青大蜘蛛，及一截纖細細腰，一禎禎照片像極了時尚女模特兒。

小哈利超緊馬甲裝中間透露蜘蛛刺青。(圖/小哈利 IG)

小哈利曾受訪透露，女裝只是一件衣服。(圖/小哈利 IG)

對於男扮女裝一事，小哈利曾對雜誌《SUPER世界青年》表示：「我在穿著上非常情緒化，衣服只是衣服而已，一件衣服的解讀不應該超過對人本身的解讀，我喜歡穿什麼完全取決於我當天的狀態」；至於小哈利的媽媽伊能靜，更曾發文力挺：「這是我的孩子，我愛他」。

小哈利扮男、女裝都很好看。(圖/小哈利 IG)

事實上，小哈利每次一穿女裝幾乎都是好評一片，這次的「中空馬甲裝」也獲得不少網友誇讚：「真的是女神」、「像妖豔的波斯貓」、「哇也太性感了」、「非常令人驚豔的裝扮」、「我看了都戀愛了」、「請你跟我約會吧」、「我要尖叫出聲了」，幾乎毫不意外都是讚賞，鼓勵他勇於做自己的態度。