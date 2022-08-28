日本一名職場OL長相貌美、身材火辣，下班後曾兼職拍攝成人片，一拍就是好幾支，因此人氣逐漸高漲，結果被同事盛傳拍片，甚至傳到長官耳朵中，讓她近日慘遭上司及人事部門約談，會談期間還直接被問「某女優是不是妳？」，嚇得她當下立刻否認，還稱自己不認識該名女優，而這名女子正是藤環奈。

藤環奈近日透露，她私自兼差拍片一事，在正職辦公室傳了開來。儘管暗黑界允許兼職，但部分公司並不答應此事，更何況是拍攝大尺度影片。上司劈頭就問她：「妳在兼差嗎？」、「妳知道藤環奈嗎？」，她則答覆「請問她哪位？」；對此，上司則向她道歉，並說太多人盛傳她在拍動作片，因此一定要釐清事實。

藤環奈被長官和人事約談，直接被問是否有拍片？(圖/藤環奈 Twitter

隔早，藤環奈說又被公司人事約談。對方問她「是否打算辭掉兼職工作？」她則回應「若不允許兼職，她不想做這份工作了」。她也在Twitter裡說，她不想當一名領死薪水的上班族，因此她認為可以在暗黑界發光發熱，老闆最終對她說：「我想妳是深思熟慮才做出這樣的決定。」目前預計會做到9月底離職。

其實，藤環奈曾對朋友說過，自己被發現拍大尺度片，因此面臨到向公司請辭。朋友則對她鼓勵，之後就專心在女優工作上就好，並鼓勵她重新找回自信心。她內心則想著，「為何不能女優跟正職都有？」；儘管無奈，她也趁著要離職的前幾日，逐一向照顧過她的同事告別，之後會專心投入拍攝工作。