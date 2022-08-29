曾出演陸版《流星花園》的男星王東擁有成熟感外貌，被粉絲封為「車勝元翻版」，然而26日他被老婆Annepple踢爆家暴、掐脖子恐嚇，惡行引起各界撻伐，同樣地，近日他瞞孕妻約砲黑歷史被抖出，連帶先前迎來家人新生命時、有半年時間毫無聯繫的往事再被翻出，樁樁件件都令人不捨同情，再度引起密切關注。

13日Annepple曾在微博發文，意有所指地寫下：「和喜歡的人在一起隔離是幸福，和討厭的人在一起是＿＿」，後來就有位疑似知道婚姻內幕的網友留言：「那妳還上趕著去找他幹嘛？做個女人做成這樣也是夠卑微的」，Anneppple見此則回覆對方：「我在我自己家哦」。

Annepple曾發文暗指討厭王東。(圖/Annepple 微博)

王東妻回網友她沒去找王東，而是一直待在自己家裡。(圖/ Annepple 微博)

不僅如此，23日還有位網友留言：「我跟妳老公約過砲」，結果Annepple直接再爆王東的黑料，「我知道，我懷孕的時候，對吧」，似乎爆出家暴事件後，Annepple打算用網路持續替自己發聲。事後，該名網友發言澄清，這段評論是她發好玩的，並強調其實只是隨手打的一段留言，不過依然激起諸多網友熱議。

王東再被爆出約砲。(圖/Annepple 微博)

網友強調約砲的事是她說得玩的。(圖/微博)

其實，王東和妻子Annepple不和早有徵兆，今年1月的時候，Annepple就曾曬出疑似王東和專業人士討論贍養費的對話紀錄，後來4月時還公開透露，老公長期處於失去聯繫的狀態，而且當時還迎來家人新生命半年、卻已是第3度失聯，並表示如果老公太忙至少可傳訊報個平安。現如今王東再被爆出約砲，結合先前發生的總總傳聞，早已讓網路頓時炸開了鍋。

王妻Annepple近日曬出王東家爆她的證據。(圖/Annepple 微博)

★中時新聞網關心您：尊重身體自主權！請撥打113、110。